Betsema: “De vorm is goed, dus mikte op een mooie afsluiter”

Zeges in Sint-Niklaas en Oostmalle: voor het eerst wist Denise Betsema twee veldritten in een weekend te winnen. En dat uitgerekend in het laatste weekend van het seizoen 2020-2021. “Het doel was om vandaag ook te winnen. De vorm is goed, het is mooi parcours, en dus mikte ik op een mooie afsluiter”, vertelt ze na afloop.

Betsema moest in de eerste ronde de aansluiting vinden bij Sanne Cant, die ze halverwege achterliet. “Het is goed dat het zo uitpakt”, aldus Betsema. “Ik heb eerst een beetje gekeken wie goed was, dan versneld en het gaatje gemaakt. Ik voelde me echt zo goed in het zand…”

Ploegmanager Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Bingoal vindt dat Betsema wellicht meer moet trainen op het rijden met een groter verzet. Daardoor zou ze komende winter nog beter kunnen worden. Dat beaamt de Texelse. “Ik ga in de zomer werken om tegen volgende winter ook een beetje groter te kunnen trappen, maar die soepele trapfrequentie is toch ook een beetje mijn handelsmerk. Dus ik wil daar toch niet helemaal van afstappen”, vertelt ze.