Bestel vandaag de nieuwe RIDE en krijg hem deze week thuisgestuurd

Eind deze week ligt de nieuwe editie van RIDE Magazine in de winkel. Een ideaal cadeautje voor tijdens de feestdagen, voor jezelf of voor iemand anders. Wanneer je uiterlijk vandaag (dinsdag 21`november) online jouw bestelling plaatst, heb je hem deze week nog in huis. *

Onze 156 pagina’s dikke wintereditie staat bomvol verhalen waar je als wielerliefhebber de hele winter van kan genieten. Zo sprak onze hoofdredacteur Raymond Kerckhoffs uitgebreid met Mathieu van der Poel voor het Franse Velo Magazine en namen wij dit interview over voor een 10 pagina’s lange reportage waarin ‘MVDP’ terugblikt over zijn geweldige wielerjaar 2023 waarin hij twee keer wereldkampioen werd en twee monumenten won. We zochten Wout Poels op in Monaco en haalt hij herinneringen op aan zijn ritzeges in zowel de Tour als de Vuelta.

Verder lees je in de nieuwe RIDE

een uniek bezoek aan oud-wereldkampioen Oscar Freire

een gesprek met Filippo Pozzato over een van zijn meest opvallende relikwieën uit zijn rijke carrière

we maken kennis met de persoon achter wielrenster en veldrijdster Shirin van Anrooij

een aangrijpende interview met voormalig wielrenner en bondscoach Peter Pieters

de verrassende overeenkomsten tussen schaatsen en wielrennen

een uitgebreide reportage over de problemen rond politiebegeleiding in het Nederlandse wielrennen

de schitterende beelden van wielerfotograaf Tony Strouken laten je vroegere tijden herbeleven

de laatste trends op materiaalgebied met verhalen over de Specialized Roubaix SL8, de Scott Solace en de gravel-groepset Shimano GRX

, de en de gravel-groepset verhalen over de mooiste plekken om zelf te fietsen, zoals de favoriete klim van Tom Dumoulin, de mooiste plekjes van Zwitserland, gravellen in Toscane en droombestemming Trentino

de columns van Richard Plugge (Jumbo-Visma), Thomas De Gendt (Lotto Dstny) en Robert Gesink (Jumbo-Visma) bieden unieke inzichten in de dynamiek en uitdagingen van de professionele wielersport.

Wil je er zeker van zijn dat je de nieuwe RIDE als eerste ontvangt? Het is vanaf nu mogelijk om alvast jouw exemplaar online te bestellen. Iedereen die voor 24 november de nieuwe RIDE bestelt, krijgt een proefabonnement van 2 maanden op Fondo, het trainingsprogramma van de KNWU, cadeau. Daarnaast verloten we onder iedereen die nu alvast RIDE bestelt maar liefst 50 kaarten voor het grootste baan-evenement van deze winter: de Wooning Zesdaagse van Rotterdam.

Voor slechts € 9,95 geniet je deze winter weer van de mooiste wielerverhalen. Bestel uiterlijk dinsdag 21`november jouw RIDE en krijg hem deze week bezorgd* . Wij betalen de verzendkosten. Waar wacht je nog op?

* (enkel voor adressen in Nederland)

Black Friday Deal: 2x RIDE voor slechts 12,50

Nog meer voordeel? Met RIDE hebben we deze week een hele aantrekkelijke aanbieding voor je. Ontvang nu ons tijdloze najaarsnummer en het komende winternummer samen voor slechts 12,50 euro. Ruim 300 pagina’s wielersport met talrijke bijzondere verhalen. Een buitenkansje!

Krijg de nieuwe RIDE van ons cadeau

Wil je de nieuwe RIDE gratis ontvangen? Neem dan nu een abonnement, lees het hele jaar het leukste wielerblad van Nederland en België en krijg jouw eerste exemplaar van ons cadeau.