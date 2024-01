zondag 14 januari 2024 om 16:45

Besef moet nog indalen bij Iserbyt: “Mooi dat ik de demonen een keer kan temmen”

Video In Meulebeke schoot Eli Iserbyt eindelijk raak op het BK Veldrijden bij de elite-mannen. Hij stond al vaker op het podium, maar nog nooit mocht hij de felbegeerde driekleur mee naar huis nemen. In Meulebeke veranderde dat: “Er zijn nog doelen dit seizoen, maar hier mag ik wel van genieten”, zegt de kampioen in het flashinterview.

Iserbyt geeft aan dat hij het nog niet goed beseft. “Sinds halfcross zit ik in een roes”, zegt de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Het was lijnen kiezen en focussen. Het was ook steenkoud. Het is mooi dat ik de demonen (Iserbyt doelt op de koude en het BK, red.) een keer kan temmen, want ik ben zelf al veel getemd geweest.”

“In het begin van de koers had ik het iets te warm en raakte ik niet goed in mijn ritme. Toen ik het wat kouder begon te krijgen, was het goed. Eerst had Michael een stevige demarrage, dan koos ik voor mijn eigen lijnen en zette ik iedereen onder druk. Ik voelde aan de piste dat ze er niet meer overkwamen om positie te kiezen. Toen dacht ik wel dat iedereen er doorheen zat, dat was voor mij het moment om door te trekken.”

En zo lukte het voor Iserbyt, die niet vergat een ploeggenoot te bedanken. “Merci aan Michael Vanthourenhout. We hebben veel steun aan elkaar, we tillen elkaar naar een hoger niveau. Hij heeft het niet makkelijk gehad, net als ik de voorbije weken. Gelukkig komt het naar boven op het goede moment. Er zijn nog doelen dit seizoen, maar hier mag ik wel van genieten. Morgen is mijn thuiscross in Otegem op vijf minuten van mijn deur, ideaal.”