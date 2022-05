Bergkoning Koen Bouwman na Giro d’Italia: “Deze weken ga ik nooit vergeten”

Koen Bouwman heeft zondagmiddag historie geschreven. De 28-jarige klimmer van Jumbo-Visma heeft als allereerste Nederlander ooit het bergklassement gewonnen in de Giro d’Italia. Hij hoefde alleen nog maar uit te rijden en dus genoot hij onderweg met volle teugen. “Mensen die je naam schreeuwen, ik heb er zeker van genoten”, vertelt hij na afloop.

Na de tijdrit kreeg hij voor de podiumceremonie van verschillende oud-kampioenen felicitaties. “Het is supermooi dat zulke mannen je komen feliciteren. Maar ik blijf gewoon Koentje, hoor. Ik heb hier een supermooie koers gereden. Boven verwachting, ook die van mezelf. Deze drie weken ga ik sowieso nooit meer vergeten. Ik heb er vandaag ook van genoten. Jan Boven zat achter me in de auto en zei me dat ook te doen. Al blijf ik gewoon met mijn voeten op de vloer, hoor.”

“Ik heb me geen dag verveeld”, gaat hij verder. “Maar ik heb nu wel heel veel zin om vrienden en familie weer te zien. Dat ik de bergtrui win, is wel heel speciaal. De Nederlandse wielerfans zijn de laatste jaren verwend geweest. Deze Giro weer. Dat ik daar nu onderdeel van ben, dat maakt me wel trots. Of ik de Vuelta a España ga rijden? Ik sta op de reservelijst. Er zijn veel jongens die daar hard kunnen rijden. De ploeg zal dat beslissen. Jong talent moet ook een kans hebben om daar naartoe te gaan.”