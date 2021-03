Benoot sluit Parijs-Nice af als vijfde: “BORA-hansgrohe reed al op kop toen Roglic viel”

Tiesj Benoot moest in Parijs-Nice genoegen nemen met een vijfde plek in het eindklassement. De Belgische kopman van Team DSM, vorig jaar nog tweede, strandde op 42 seconden van eindwinnaar Maximilian Schachmann. Benoot zat in de chaotische slotrit goed van voren en hij zag Primož Roglič twee keer vallen.

“Het was zeer pittig, zeker omdat Primoz Roglic nog twee keer viel. De eerste keer werd er duidelijk op hem gewacht”, aldus Benoot tegen Het Nieuwsblad. “Ik zat er net achter toen hij voor de tweede keer viel, en toen was BORA-hansgrohe al op kop aan het rijden om de groepen samen te brengen. Ik denk niet dat je dan kan zeggen dat ze iets fout hebben gedaan, dat hoort ook bij koers.”

“Als ik was gevallen, hadden ze ook niet gewacht”, weet hij. Uiteindelijk is Benoot dus vijfde geworden, al had hij graag nummer vier Lucas Hamilton (die een seconde voor hem eindigde) nog gepasseerd. “Maar bij de eerste tussensprint zat ik echt vast. Ik had ook echt last van de luchtwegen vandaag, er zat veel slijm. Dat is zo bij enkele renners in de ploeg, dus misschien is het een klein virus. Maar we hebben allemaal negatief getest op corona.”