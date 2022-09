Franse WK-troef Benoît Cosnefroy aangekomen in Australië

Benoît Cosnefroy zou aanvankelijk niet meedoen aan het WK wielrennen, maar is inmiddels gespot in Australië. L’Équipe liet eerder deze week al weten dat de Fransman alsnog op een vlucht richting Wollongong was gestapt.

Cosnefroy staat als reserve op de ‘inschrijvingslijst’ van de Franse selectie en zou dus nog tot de definitieve selectie mogen toetreden. Deze definitieve selectie zal terug te vinden zijn op de ‘startlijst’, die zaterdag pas naar buiten komt. Bondscoach Thomas Voeckler zou Cosnefroy alsnog hebben overgehaald om mee te doen aan de wegrit van aankomende zondag.

Cosnefroy heeft zich inmiddels aangesloten bij de Franse equipe: zo poseerde hij met zijn landgenoot Julian Alaphilippe al voor een foto in het hotel waar de Franse ploeg momenteel verblijft. De winnaar van de Grand Prix de Québec vervangt mogelijk Rémi Cavagna of Bruno Armirail, zo gaf L’Équipe ook nog mee.

Cavagna en Armirail kwamen afgelopen zondag nog in actie tijdens de individuele tijdrit. Met titelverdediger Julian Alaphilippe, Christophe Laporte, Valentin Madouas en Pavel Sivakov beschikt Voeckler al over meerdere sterke renners voor de wegkoers.

Benoit Cosnefroy est arrivé à Wollongong avec le reste de la délégation française. Il participera dimanche au Mondial. Thomas Voeckler a jusqu’à samedi pour annoncer sa composition définitive et pourrait attendre ce délai pour le faire comme le rapporte l’Équipe. #Wollongong2022 pic.twitter.com/yKsVHpVqJv — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 20, 2022