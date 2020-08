Bennett zakt weg in Vuelta a Burgos: “Kuss heeft mijn top-5-plaats gered” zaterdag 1 augustus 2020 om 19:54

George Bennett wilde voor aanvang van de slotetappe in de Vuelta a Burgos een gooi doen naar de leiderstrui van Remco Evenepoel, maar de Nieuw-Zeelander zakte uiteindelijk zelfs drie plaatsen in het algemeen klassement. “Sepp (Kuss, red.) was gelukkig bij me. Hij heeft mijn top-5-plaats gered.”

Een tegenvaller voor Bennett, die droomde van meer. “Vijfde is helemaal niet slecht. Maar na mijn tweede plaats op Picón Blanco had ik er meer van verwacht. Ik had gewoon de benen niet op de slotklim”, aldus de 30-jarige klimmer. “Het was een zware dag voor mij.”

“Ik probeerde op de slotklim mijn concurrenten te volgen, maar wellicht door te blijven proberen explodeerden mijn benen. Daarna was het vooral de schade beperken”, eindigt hij. “Ik moet de complimenten maken aan de ploeg, want aan hen heeft het niet gelegen vandaag.”