Ben O’Connor tekent contract bij AG2R La Mondiale

Ben O’Connor koerst volgend seizoen voor AG2R Citroën Team. De Australische klimmer komt over van NTT Pro Cycling. O’Connor won twee dagen geleden nog op fraaie wijze een bergetappe in de Giro d’Italia.

“Ik kijk echt uit naar mijn eerste koers voor AG2R Citroën Team. Het geeft me de mogelijkheid om een nieuwe cultuur te ontdekken en op een andere manier te koersen. Ik weet niet veel van Frankrijk, met uitzondering van enkele vakanties in de Alpen met mijn ouders. Ik weet echter wel dat AG2R een ploeg is met een rijke geschiedenis.”

“Ik heb laten zien dat ik kan winnen op het allerhoogste niveau, maar ik wil in de toekomst nog beter presteren in etappekoersen. Ik wil nog constanter presteren als renner en meer overwinningen boeken”, aldus O’Connor, afgelopen woensdag nog ritwinnaar op Madonna di Campiglio in de Ronde van Italië.

Teammanager Lavenu: “We hadden al twee jaar contact”

Teammanager Vincent Lavenu van AG2R La Mondiale is een tevreden man na het afronden van de deal. “We hadden al twee jaar contact met Ben O’Connor. We wilden hem graag binnenhalen, aangezien we op zoek waren naar een klimmer. Hij is nog altijd jong en heeft in de Giro laten zien wat hij allemaal kan. Ben is zeker een versterking.”

AG2R La Mondiale, dat volgend seizoen dus verdergaat als AG2R Citroën Team, wist zich eerder al te versterken met Greg Van Avermaet, Lilian Calmejane, Stan Dewulf, Anthony Julien, Bob Jungels, Marc Sarreau, Michael Schär, Damien Touzé en Gijs Van Hoecke.