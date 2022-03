Ben O’Connor kopman AG2R Citroën in Ronde van Catalonië

AG2R Citroën heeft bekendgemaakt welke zeven renners het afvaardigt voor de Ronde van Catalonië. Ben O’Connor – vorig jaar vierde in de Tour – is de vooruitgeschoven man bij de Franse ploeg. De Australiër krijgt onder andere de hulp van Nans Peters.

Peters is een van de vier Fransen in de selectie van AG2R Citroën. Ook Dorian Godon, Clément Berthet en Mikaël Cherel doen mee. Het team wordt verder aangevuld met de Fin Jaakko Hänninen en de Amerikaan Larry Warbasse. De Ronde van Catalonië begint op maandag 21 maart met een lastig etappe van en naar het plaatsje Sant Feliu de Guíxols. De laatste rit vindt plaats op zondag 27 maart, als traditiegetrouw gefinisht wordt met een etappe op en rond de Montjuïc in Barcelona.