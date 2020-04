Belgische Wielerbond schrapt alle nationale wedstrijden en stages tot 1 juli vrijdag 17 april 2020 om 14:44

In navolging van de UCI, dat eerder deze week het opstarten van het internationale wielerseizoen uitstelde tot 1 juli, en met de aanbevelingen van de Nationale Belgische Veiligheidsraad in het achterhoofd, nam ook de pas opgerichte Interfederale Coördinatiecel een aantal nieuwe maatregelen…

De opgerichte coördinatiecel heeft de supervisie over de nationale of regionale koersen. Daarmee wil de Belgische Wielerbond zo kort mogelijk op de bal spelen om organisatoren en renners niet onnodig lang in spanning te houden. Vandaag werden de volgende maatregelen genomen:

Tot en met 30 juni 2020 worden

alle reguliere wielercompetities in België geschrapt de stages en wedstrijden van de nationale en regionale ploegen geannuleerd

Als er een mogelijk gedeeltelijke heropstart van de competitie op 1 juli zou mogelijk zijn – en als de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad en de lokale autoriteiten dat toelaten – kunnen voorafgaandelijk oefentrainingen georganiseerd worden door de bevoegde afdelingen van de regionale federaties. Voor de datum en de modaliteiten van opstart van de recreatieve organisaties wordt gewacht op verdere instructies van de overheid.

De nationale kalender wordt herschikt met als eerste leidraad de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad volgende woensdag zal aankondigen. Op dat moment zal er ook een beslissing volgen wat betreft de verschillende nationale kampioenschappen in de zomerperiode.

Het is van het allergrootste belang dat clubs, renners én recreatieve fietsers voor uitstappen, individuele en clubtrainingen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad strikt opvolgen.