Belgisch vicepremier: “Zonder vaccin geen Ronde van Vlaanderen met publiek” woensdag 13 mei 2020 om 12:13

Belgisch vicepremier Alexander De Croo is overtuigd: “Een Ronde van Vlaanderen met publiek is ondenkbaar als er geen vaccin tegen Covid-19 is. Of de overdraagbaarheid van het virus moet zo goed als nul zijn.”

De Nationale Belgische Veiligheidsraad vergadert vandaag onder meer over de versoepeling van de sport. Er wordt nog geen finale beslissing verwacht over het doorgaan van grote sportevenementen. Maar Alexander De Croo, als vicepremier lid van de Veiligheidsraad, is nu al formeel: “Een Ronde van Vlaanderen met publiek is ondenkbaar als er geen vaccin is. Of de overdraagbaarheid van het virus moet zo goed als nul zijn.”

“We zullen naar een model moeten gaan zoals in Nederland”, vertelde De Croo aan Het Nieuwsblad. Daar vindt de regering massa-evenementen pas mogelijk als er een vaccin is. Bij organisator Flanders Classics beseffen ze het probleem en wordt werk gemaakt van een alternatieve Ronde, die in een aangepaste vorm kan doorgaan.