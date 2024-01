donderdag 25 januari 2024 om 09:55

Bekende Noorderrondrit maakt etappeschema Olympia’s Tour 2024 compleet

Het etappeschema van de komende Olympia’s Tour (20-24 maart) is compleet. Het was nog even wachten op het parcours van de tweede etappe, maar de renners mogen zich op dag twee opmaken voor de in schaats- en wielerkringen bekende Noorderrondrit van en naar Baflo.

De Noorderrondrit is een begrip in Groningen. Niet alleen vanwege de natuurijsklassieker die in 1997 voor het laatst werd verreden, maar ook vanwege de 144 kilometer lange fietsrit welke volledig is bewegwijzerd. “Door het verrijden van een etappe als de Noorderrondrit in Olympia’s Tour willen we de Noorderrondrit in ere houden als cultureel erfgoed van de provincie Groningen”, laat Ludy Bultena namens de Noorderrondritten weten.

Nu het parcours van de tweede etappe is gepresenteerd, kennen we het volledige rittenschema van de 69ste editie van Olympia’s Tour. De eerste etappe start en finisht in het Noord-Hollandse Medemblik, rit twee speelt zich dus af in en rond Baflo en de derde etappe gaat van Assen naar Roden. De voorlaatste etappe voert van het Drentse Gieten naar Ruurlo, in Gelderland. De slotrit speelt zich volledig af in die laatste provincie en gaat van Neede naar Tiel.

Bewuste keuzes

De organisatie van Olympia’s Tour is erg tevreden met een etappeschema door de provincies Noord-Holland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. “Het niet opnemen van een heuveletappe en de tijdrit zijn bewuste keuzes”, klinkt het in een perscommuniqué. “Zo houden we de wedstrijd vijf dagen open zonder dat er gewacht wordt op één bepaalde sleuteletappe.”

“Met etappes in Noord-Holland en Groningen brengen we de wielersport terug in gebieden waar de laatste jaren geen klassiekers zijn geweest. Zo zorgen we voor wielersport in geheel Nederland. Het is vijf dagen ouderwets vechten om een plekje in de eerste waaier en het zullen prachtige selectieve etappes worden.”

Rittenschema Olympia’s Tour 2024 (20-24 maart)

20/03 – Etappe 1: Medemblik – Medemblik (144,9 km)

21/03 – Etappe 2: Baflo – Baflo (141,3 km)

22/03 – Etappe 3: Assen – Roden (140,8 km)

23/03 – Etappe 4: Gieten – Ruurlo (168,2 km)

24/03 – Etappe 5: Neede – Tiel (188,3 km)