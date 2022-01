Bax, Mareczko en Ballerstedt maken in Saudi Tour debuut voor Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix trekt met een selectie van zes renners naar de Saudi Tour, die dinsdag van start gaat. Sjoerd Bax, Maurice Ballerstedt en Jakub Mareczko maken hun debuut voor de Belgische formatie. Simon Dehairs, die normaal uitkomt voor de opleidingsploeg van Alpecin-Fenix, mag ook meedoen met de grote jongens.

Voor Ballerstedt (21), Mareczko (27) en Bax (26) staat de Saudi Tour in het teken van hun debuut voor Alpecin-Fenix. Mareczko zal, gezien zijn snelle benen, naar alle waarschijnlijkheid worden uitgespeeld in de vlakke etappes die eindigen in een sprint. Met Edward Planckaert kan de ploeg eventueel ook een tweede sprinttroef uitspelen, mocht het onderweg te lastig zijn voor een pure sprinter als Mareczko.

In de lastige etappes kan Xandro Meurisse wellicht ver komen. De 30-jarige klimmer eindigde het voorbije seizoen met winst in de Giro del Veneto en zal graag de goede lijn willen doortrekken in het Midden-Oosten.

Selectie Alpecin-Fenix voor Saudi Tour (1-5 februari)

Maurice Ballerstedt

Sjoerd Bax

Simon Dehairs

Jakub Mareczko

Xandro Meurisse

Edward Planckaert