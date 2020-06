Bauke Mollema verlengt tot eind 2022 bij Trek-Segafredo maandag 15 juni 2020 om 15:09

Bauke Mollema (33) heeft zijn contract bij Trek-Segafredo opengebroken en verlengd met twee jaar. De Nederlandse kopman, die vorig jaar de Ronde van Lombardije won, blijft daardoor tot het einde van het seizoen 2022 in Amerikaanse dienst. In 2015 debuteerde hij voor Trek-Segafredo.

“Mijn grootste prioriteit was verlengen bij Trek-Segafredo”, reageert Mollema op het nieuws. “Gelukkig voelde de ploeg precies hetzelfde. Ik voel veel vertrouwen van het team en de sponsoren. We hebben genoten van geweldige momenten, maar ik heb nog steeds grote ambities. De huidige structuur geeft mij het vertrouwen dat ik mij kan blijven ontwikkelen en kan blijven uitdagen als renner.”

Ploegmanager Luca Guercilena noemt Mollema een gewaardeerd en ervaren kopman. “Hij is een steunpilaar voor Trek-Segafredo”, zegt de Italiaan. “Hij rijdt continue goede resultaten en zijn zege in de Ronde van Lombardije was de kers op de taart. Bauke’s koersstijl past bij onze ploeg, omdat hij altijd blijft vechten. Dat is een van de redenen waarom we hem de komende jaren bij ons willen houden. Om te presteren, om te winnen en als rolmodel voor onze jonge renners.”

Druk najaar

Het najaar van 2020 belooft een druk najaar te worden voor de Groninger. Hij gaat eerst als kopman van start in de Tour de France, een rol die hij deelt met Richie Porte. Daarna richt hij zich op de heuvelklassiekers en start hij ook nog in de Vuelta a España als rittenkaper.

Mollema heeft de voorbije jaren tien overwinningen geboekt in dienst van Trek-Segafredo, waaronder indrukwekkende zeges in de Clásica San Sebastián (2016), een rit in de Tour de France (2017) en de Ronde van Lombardije (2019). Voor zijn periode in Amerikaanse dienst, kwam hij van 2008 tot en met 2014 uit voor Rabobank en opvolgers Blanco en Belkin.