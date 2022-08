Bauke Mollema tweede in proloog Deutschland Tour: “Kan zo’n inspanning goed aan”

Bauke Mollema rijdt dit jaar de ene goede tijdrit na de andere. En ook prologen gaan hem tegenwoordig blijkbaar goed af. De Nederlander eindigde woensdag als tweede in de 2,6 kilometer lange chronoproef die de Deutschland Tour opende. “Ik kan een inspanning van drie minuten goed aan.”

Mollema doet zijn verhaal op de site van zijn ploeg Trek-Segafredo. “Het was een mooie proloog vandaag en ook een wat speciale, omdat we op de wegfiets moesten rijden. En het was maar zo’n tweeënhalve kilometer. Het was superexplosief, supersnel en er waren maar twee bochten aan het einde waar je een beetje moest remmen. Of je moest op z’n minst een beetje opletten, want het waren alsnog snelle bochten.”

Drie minuten

Aan motivatie was geen gebrek voor de start, vertelt de 35-jarige routinier. “Ik wist dat ik in staat was om een goed resultaat te rijden in een rit als deze. Ik kan een inspanning van drie minuten goed aan en afgelopen week deed ik wat blokjes op training, wat korte, om me voor te bereiden op deze tijdrit. Eigenlijk heb ik bij de voorbereiding van de Deutschland Tour meer gekeken naar deze proloog dan naar de rest van de koers. Ik ben behoorlijk blij met het resultaat en had vandaag niet beter kunnen doen dan ik heb gedaan.”

De Nederlands kampioen tijdrijden, die uiteindelijk enkel Filippo Ganna voor moest laten, liet speciaal voor de proloog wat aan zijn fiets sleutelen. “We veranderden mijn stuur puur voor deze tweeënhalve kilometer, gebruikten andere cranks en zetten er snellere banden op. Ik denk dat dat goed uitgepakt heeft, ik dank de mechaniekers hiervoor.”

Meer kansen deze week?

De Deutschland Tour duurt nog tot en met zondag. Vrijdag staat er een bergrit op het programma met finish boven. “We zullen zien hoe de benen zijn de rest van de week”, blikt Mollema vooruit. “Ik heb me niet echt gefocust op deze koers omdat ik net terug kom van een rustperiode. Ik heb maar tien dagen getraind en ik heb langer dan een maand niet geklommen omdat ik in Nederland was sinds de Tour. Dus we moeten kijken hoe de wedstrijd loopt en of er meer mogelijkheden zijn voor een goed resultaat.”