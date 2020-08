Bauke Mollema: “Ik ga voor een nieuwe zege in de Ronde van Lombardije” vrijdag 14 augustus 2020 om 09:34

Bauke Mollema hoopt zaterdag voor de tweede opeenvolgende keer de Ronde van Lombardije te winnen. De Nederlander deelt het kopmanschap met Vincenzo Nibali, die al tweemaal (2015 en 2017) de klassieker wist te winnen.

Mollema heeft een goede voorbereiding achter de rug. De 33-jarige renner eindigde als vijfde in La Route d’Occitanie, gevolgd door een zesde stek in de Tour de l’Ain. “Ik heb de bevestiging gekregen dat het met de vorm wel goed zit. Met een beetje meer geluk had ik zelfs een overwinning kunnen boeken, maar ik ben tevreden met de conditie.”

“Het is speciaal om nu terug te keren”

Mollema boekte vorig jaar de grootste overwinning uit zijn carrière door weg te rijden op de Civiglio en vervolgens een winnende solo uit zijn benen te persen. “Het is speciaal om nu terug te keren naar Lombardije. Ik denk nog altijd aan mijn aanval op de Civiglio en de finale richting Como. Ik wilde ook dit jaar weer aan de start staan, om de wedstrijd te eren.”

“Ik ga voor een nieuwe zege in de Ronde van Lombardije”, aldus Mollema. Zijn ploeg Trek-Segafredo rekent in de finale ook op Vincenzo Nibali, die in 2015 en 2017 als eerste over de streep kwam. “De Ronde van Lombardije is de beste klassieker voor een renner met mijn kwaliteiten. Ik heb daar ook nooit een geheim van gemaakt.”

Nibali wint in 2015 zijn eerste Ronde van Lombardije - foto: Cor Vos In 2017 volgt zege nummer twee - foto: Cor Vos

Scherpte

“We krijgen dit jaar wel een totaal andere wedstrijd voorgeschoteld. In een normaal seizoen begin je met heel wat koerskilometers aan de Ronde van Lombardije, nu heb ik minder dan vijf wedstrijden afgewerkt voor Lombardije. Ik voelde me goed in Milaan-San Remo, maar je moet zaterdag met zoveel verschillende dingen rekening houden.”

“Het ontbrak me in Milaan-San Remo een beetje een scherpte, maar ik voel wel dat ik steeds beter begin te koersen. Vergeet ook niet dat we hier met een sterke ploeg aan de start staan.” Ook Giulio Ciccone, Nicola Conci, Jacopo Mosca, Gianluca Brambilla en wegkapitein Koen de Kort maken deel uit van de selectie.

Selectie Trek-Segafredo voor Ronde van Lombardije 2020

Gianluca Brambilla

Giulio Ciccone

Nicola Conci

Koen de Kort

Bauke Mollema

Vincenzo Nibali

Jacopo Mosca