Bauke Mollema geopereerd aan zijn linkerpols

Bauke Mollema is momenteel aan het herstellen van een polsoperatie, die hij gisteren heeft laten uitvoeren. Bij de operatie zijn uit zijn linkerpols een metalen plaat en enkele schroeven verwijderd, die waren ingebracht na zijn val in de Tour de France vorig jaar.

Mollema kwam ten val in de dertiende etappe naar de Puy Mary. Daarbij vloog de renner van Trek-Segafredo uit de bocht en sloeg hij over de kop. Hij brak daarbij zijn spaakbeen, ellepijp en een handwortelbeentje en werd nog dezelfde avond geopereerd. Daardoor was niet alleen zijn Tour de France, waar Mollema op dat moment dertiende stond, maar ook zijn seizoen voorbij. Het WK in Imola, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race en de Vuelta a España moest hij aan zich voorbij laten gaan.

Gisteren ging Mollema opnieuw onder het mes, deze keer om het materiaal dat was ingebracht te laten verwijderen. “Ik ben gisteren aan mijn pols geopereerd om de plaat en de schroeven te laten verwijderen”, schrijft de 34-jarige renner, die dit seizoen onder meer een etappe in de Tour wist te winnen, op social media. Zijn pols zit ingepakt in verband, dus normaal trainen zit er even niet in voor de Nederlander. “Alles is goed gegaan en over een paar weken kan ik weer normaal trainen”, aldus Mollema.