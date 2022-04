Bauke Mollema gaat voor goed resultaat in Luik: “Ik ben fris, dus laten we ervoor gaan”

Bauke Mollema keerde woensdag met een 21e plaats in de Waalse Pijl terug in het peloton, nadat hij zich sinds Parijs-Nice had voorbereid op de Giro d’Italia. In Luik-Bastenaken-Luik komt de 35-jarige klimmer van Trek-Segafredo opnieuw in actie en hoopt hij een mooi resultaat neer te kunnen zetten.

“Vandaag voelen de benen goed aan, maar het gaat allemaal om morgen”, zei een ogenschijnlijk relaxte Mollema in gesprek met Cycling Pro Net. “De vorm is niet slecht. Ik heb een vrij lange tijd niet gekoerst, want na Parijs-Nice heb ik vijf weken geen wedstrijden gedaan. De Waalse Pijl was pas weer mijn eerste. In de tussentijd was ik aan het opbouwen naar de Giro en dat gaat de goede kant uit. Hopelijk kan ik morgen een goed resultaat neerzetten. Ik ben fris, dus laten we ervoor gaan.”

De ervaren Nederlandse renner, die opgaat voor zijn negende Luik-Bastenaken-Luik, hoopt in elk geval in de finale erbij te zijn en een goede koers te kunnen rijden. “Natuurlijk hoop ik op een goed resultaat, maar ik hoop op zijn minst er te staan in de finale of misschien mee te zijn in een kleine ontsnapping in de laatste twintig, dertig kilometer. Het hangt af van de benen. Het is moeilijk om nu te zeggen, omdat ik zolang niet heb gekoerst. Ik ben gemotiveerd en hou van deze koers. Ik heb deze wedstrijd al zo vaak gereden, dus ik hoop er weer te staan.”

Hoe hoog hij de kansen inschat dat een solo het redt tot de finish, werd hem nog gevraagd. “Het hangt ervan af hoelang de solo zou zijn. Vanaf de Roche-aux-Faucons (op dertien kilometer van de finish, red.) moet het mogelijk zijn dat iemand het solo probeert. Daarvoor wordt het denk ik echt moeilijk. De koers wordt zeker tot aan de Redoute gecontroleerd en vanaf dat moment gaan we de favorieten van voren zien. Ik denk dat het zeker mogelijk is om aan het eind een solo op te zetten, maar voor mij gaat dat morgen heel moeilijk worden.”