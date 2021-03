Bauke Mollema baalt na tweede plaats: “Ik ging een beetje te vroeg aan”

Bauke Mollema heeft een goede week in Italië afgesloten met een tweede plaats in de GP Industria & Artigianato. De kopman van Trek-Segafredo liet zich in de eindsprint van een kopgroep van vier verslaan door Mauri Vansevenant. “In de sprint ging ik een beetje te vroeg aan. Omdat het een lastige en oplopende sprint was, kon hij mij nog passeren”, zegt Mollema.

De Groninger won deze week de Trofeo Laigueglia, werd achttiende in Strade Bianche en leek zondag op weg naar de zege. Op de slotklim reed hij weg met Mikel Landa, Nairo Quintana en Vansevenant, waarna de vier gingen sprinten. “Het was een goede groep en wist dat Vansevenant redelijk snel was, maar ik had een goede kans op de overwinning. Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat ik niet gewonnen heb. Het was close, maar het is wat het is”, vertelt hij.

Mollema heeft al vijftien koersdagen achter de rug, maar last nu een rustperiode in. “Ik heb een heel goede winter gehad en mijn doel was om nu al goede resultaten te behalen. Ik heb twee zeges op zak en nu weer een podiumplaats. Dat laat zien dat het harde werk zich uitbetaalt”, geeft Mollema aan.

De klimmer van Trek-Segafredo gaat nu op trainingskamp naar de Sierra Nevada ter voorbereiding op de GP Induraín, de Ronde van het Baskenland, de Ardennenklassiekers en de Giro d’Italia.

Another podium with a 2nd place in #GPLarciano today. Really happy with my form and results in the first part of the season! Now a short break and then I will be back for GP Indurain and #Itzulia next month. pic.twitter.com/LCTUE4PIbR — Bauke Mollema (@BaukeMollema) March 7, 2021