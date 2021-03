Bauke Mollema (21e): “Ik had er meer van verwacht”

Bauke Mollema kon in de Strade Bianche niet met de besten mee. De renner van Trek-Segafredo eindigde in een groepje met Greg Van Avermaet, Romain Bardet en Valentin Madouas op de 21ste plaats. “Ik had er meer van verwacht qua uitslag.”

“Maar het zat er vandaag niet in”, vertelt hij tegen het Algemeen Dagblad.”Ik voelde me niet eens slecht, maar ik zag dat veel mannen makkelijker op het gravel reden dan ik. Op de Sante Marie verloor ik de aansluiting.”

Toch heeft de Nederlander ook nog genoten: “Het is een super mooie koers. Ik heb genoten van het mooie parcours en het lekkere weer. Die gravelwegen zijn echt wel iets speciaals.”

Zondag start Mollema in de GP Industria & Artigianato. De 34-jarige renner is in deze 1.Pro-wedstrijd een van de favorieten.