zondag 29 oktober 2023 om 09:41

Baskische vrouwenploeg Laboral Kutxa doet gooi naar WorldTour-licentie

Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi komt nu nog uit op een continentale licentie, maar de Baskische vrouwenformatie hoopt volgend jaar deel uit te maken van de Women’s WorldTour. De formatie staat op de lijst van ploegen die een aanvraag hebben ingediend voor een Women’s WorldTour-licentie voor 2024 en 2025.

De UCI zal midden december vijftien Women’s WorldTour-licenties uitdelen voor de komende twee seizoenen, maar zal in dit proces wel één ploeg moeten teleurstellen. Zestien teams hebben namelijk een aanvraag ingediend bij de internationale wielerunie. Het gaat om vijftien verwachte namen en… Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi.

De Baskische ploeg had al langer WorldTour-ambities, maar doet nu ook daadwerkelijk een gooi naar een licentie. “We maakten vorig jaar al onze interesse kenbaar”, laat een vertegenwoordiger van Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi weten aan Cyclingnews. “We hebben een aanvraag ingediend omdat, we volgens onze inschatting, aan alle eisen voldoen. Maar dat moet de UCI natuurlijk beoordelen.”

Financiële en sportieve transformatie

De ploeg kan richting 2024 rekenen op een groter budget (1,8 miljoen) en heeft een overeenkomst voor de lange termijn met huidige partners Laboral Kutxa, Orbea and Etxeondo. Laboral Kutxa, een Baskische kredietvereniging, heeft zich tot eind 2029 geconformeerd aan de ploeg. En de formatie heeft niet alleen op financieel gebied zijn schaapjes op het droge.

Op sportief vlak wist de ploeg zich de voorbije maanden ook te versterken. Laboral Kutxa Fundación Euskadi begint met een selectie van zeventien rensters aan het nieuwe wielerseizoen. De formatie wist met Ane Santesteban een van de betere klimmers van het peloton aan te trekken. De andere nieuwkomers zijn Lourdes Oyarbide, Jessenia Meneses, Catalina Anais Soto, Laura Tomasi, Cristina Tonetti en Eri Yonamine.

“Maar we zijn ons wel bewust van het feit dat we op sportief vlak minder te bieden hebben, dan de overige teams”, klinkt het in gesprek met Cyclingnews. “Maar we zijn alsnog optimistisch wat betreft onze kansen op een WorldTour-licentie. De ploeg heeft straks een nog groter budget en zal dan ook verder groeien op sportief- en organisatorisch vlak. Deze stappen zullen uiteraard nog groter zijn, mochten we deel uitmaken Women’s WorldTour.”