dinsdag 27 februari 2024 om 15:44

Bardet en Barguil speerpunten dsm-firmenich PostNL in Strade Bianche

De Nederlandse formatie dsm-firmenich PostNL hoopt zaterdag met Romain Bardet en Warren Barguil een rol van betekenis te kunnen spelen in Strade Bianche. Bardet bewaart goede herinneringen aan de Italiaanse klassieker: in 2018 stond hij al op het podium.

De inmiddels 33-jarige Fransman moest zes jaar geleden in een modderige en daardoor extra heroïsche editie van Strade Bianche alleen zijn meerdere erkennen in Tiesj Benoot. Het is voorlopig zijn enige uitschieter in de grindklassieker, maar dat maakt Bardet niet minder ambitieus. De ervaren klimmer demonstreerde in aanloop naar de Strade in eigen land al zijn goede vorm.

“Dit jaar wordt Strade Bianche verreden over het bekende parcours, maar met een extra lus, die de koers nog eens dertig kilometer langer maakt”, blikt ploegleider Luke Roberts vooruit. “Deze extra lus plus de twee slotsecties die twee keer gereden worden, zullen de koers nog selectiever maken.”

Proactief

Bardet zal in de regio Toscane samen koersen met zijn landgenoot Warren Barguil. “Met Romain en Warren, die hun goede vorm al hebben laten zien in Frankrijk en Oman, hebben we verschillende mogelijkheden voor de finale”, aldus Roberts. “We willen er een pittige en agressieve wedstrijd van maken. We gaan proberen onze renners in een selecte groep vooraan in de koers te krijgen.”

Neoprof Frank van den Broek zorgt voor de Nederlandse inbreng. Patrick Bevin, Sean Flynn, Chris Hamilton en Kevin Vermaerke vervolledigen de selectie.