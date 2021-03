Ballerini derde achter Van der Poel: “Helaas werd Stybar bijgehaald”

Davide Ballerini legde in de derde etappe van Tirreno-Adriatico beslag op de derde plaats. In de uitslag moest de Italiaan van Deceuninck-Quick-Step alleen Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor zich dulden.

Op de oplopende finish in Gualdo Tadino scheelde het echter niet veel of zijn ploeggenoot Zdeněk Štybar was met de zege gaan lopen. In de slot kilometer zette de Tsjechische renner zich op kop. Julian Alaphilippe zat in het wiel en liet op achthonderd meter een gaatje vallen. Štybar pakte zo’n dertig meter voorsprong, maar de concurrentie onder aanvoering van Wout van Aert was alert en beende hem snel bij.

“Het was een intense finale en ik zat in het wiel van Julian toen hij een gaatje liet waardoor Styby zijn kans kon gaan”, blikte Ballerini terug. “Helaas waren de anderen bij de pinken en haalden ze hem bij, dus focusten we opnieuw op de sprint. Net toen we uit de laatste bocht kwamen, werden we iets opgehouden door een andere renner en moesten we afremmen. Desondanks kon ik nog een podiumplaats pakken, een goed resultaat gezien de omstandigheden.”

“We hebben nog vier ritten te gaan en willen nog mooie resultaten neerzetten”, sprak Ballerini na afloop.