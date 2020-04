Baanwielrenners draaien opnieuw rondjes in Apeldoorn: “Veiliger dan buiten”

In het Omnisport in Apeldoorn hervatten de baanwielrenners hun training op de baan. Het nationale trainingscentrum was anderhalve maand dicht vanwege het coronavirus, maar topsporters zijn vanaf vandaag – donderdag – weer welkom.

Sportkoepel NOC*NSF keurde de door KNWU ingediende protocollen goed. Zo mogen er geen renners tegelijk in de baan rijden en is er maar één coach en één mecanicien toegestaan op het middenterrein, waar iedereen een eigen hokje heeft. “Net als tijdens wedstrijden”, vertelt Jeffrey Hoogland aan NOS. “We kunnen ons eigen ding doen, er is afstand, zo zijn we veilig. Dat werkt prima.”

Zelfs veiliger dan buiten, weet hij. “Een baanfiets heeft geen remmen, maar ik ben er toch mee de weg op gegaan. Er waren zelfs bijna een paar crashes. Een automobilist verwacht natuurlijk niet dat een fietser met zestig per uur op zich afkomt zonder remmen. Maar ja, ik moest toch iets.”

Wedstrijdprikkel

Voor de baanwielrenners heeft de coronacrisis amper invloed gehad op hun programma. Ze werken toe naar een nieuw seizoen en de voorbereiding is net gestart. Het eerste evenement van belang is het EK half oktober en het hoogtepunt moeten de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio worden.

Omdat de wedstrijdkalender vooralsnog leeg blijft, denkt bondscoach Hugo Haak aan een wedstrijddag in het Omnisport. Zijn renners moeten dan om beurten een kilometer tijdrijden: “Ik wil ze toch een wedstrijdprikkel geven”, vertelt Haak aan NOS.

Today we were back on the track!🚴🏼‍♂️ And that felt really good. 🔥 Of course we do this with a really good plan made by @Omnisport to keep our distances! ↔️ Tonight I will talk about this in the talkshow with @dit_is_M on @NPO1 ! 📸 @timdeboer34 pic.twitter.com/iz0x7kPqRh

— Jeffrey Hoogland (@JeffreyHoogland) April 30, 2020