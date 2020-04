Baansprinter Eddie Dawkins bergt zijn fiets op

Eddie Dawkins heeft een punt gezet achter zijn professionele wielercarrière. De 30-jarige sprinter was een vaste waarde in de Nieuw-Zeelandse baanploeg, die drie keer wereldkampioen werd op het onderdeel teamsprint en tijdens de Olympische Spelen in Rio zilver veroverde op dat nummer.

Dawkins was eigenlijk van plan zijn carrière te beëindigen na de Olympisch Spelen in Tokio. Daar zou hij, samen met ploeggenoten Ethan Mitchell en Sam Webster, een van de tegenstanders van de Nederlandse sprinters zijn. Nu de Spelen zijn uitgesteld tot 2021, voelde de sprinter dat hij het niet kan opbrengen zich nog eens vijftien maanden voor te bereiden.

“Ik had alles over voor een laatste olympische campagne met Ethan en Sam voor Tokio 2020. Dat er nu een jaar is bijgekomen, en zelfs dan nog niet met zekerheid, is mij een stap te ver. Als ik mij er niet met hart en ziel voor kan inzetten om te blijven verbeteren en sneller te worden, zou ik én mijzelf én mijn ploeggenoten enorm teleurstellen”, aldus Dawkins.

Gouden combinatie

Samen met Mitchell en Webster vormde Dawkins een gouden combinatie op de teamsprint met wereldtitels in Cali, Londen en Hongkong en twee gouden medailles op de Gemenebestspelen. Tijdens de Spelen van Rio was het zilver weggelegd voor de Nieuw-Zeelandse sprinters. Ook op de Keirin behoorde Dawkins tot de beste renners met zilveren WK-medailles in 2015 en 2016.

UCI-preses David Lappartient reageerde via zijn social media op het afscheid van Dawkins. “Nu hij zijn afscheid aankondigt, wil ik de drievoudige wereldkampioen uit Nieuw-Zeeland feliciteren met zijn geweldige carrière in het baanwielrennen. Bedankt voor jouw inspirerende bijdrage aan onze sport.”

With @EddieDawkins announcing his retirement, I'd like to congratulate the three-time UCI World Champion from @cyclingnzl, on a tremendous career in track cycling.

Thank you for your inspiring contribution to our sport. pic.twitter.com/X7RoOeYAAi

— David Lappartient (@DLappartient) April 24, 2020