Baanploeg BEAT Cycling versterkt zich met Sam Ligtlee

Sam Ligtlee is de nieuwste aanwinst van de baanploeg van BEAT Cycling. De 23-jarige wereldkampioen op de kilometer tijdrit maakt hiermee de baanformatie van de Nederlandse ploeg compleet.

Ligtlee is binnen de baanformatie van BEAT Cycling de vervanger van Roy van den Berg, die vorig jaar besloot om te vertrekken bij de ploeg van manager Geert Broekhuizen. Met de komst van Ligtlee is de ploeg compleet en gaat het team komend baanseizoen aan haar vijfde jaar beginnen en deelnemen aan de Nations Cup, zoals de opvolger van de Wereldbeker heet.

Teamsprint

De formatie zal hierbij deelnemen aan de individuele onderdelen alsook de teamsprint. De teamsprint bestaat uit drie renners, met voor BEAT Cycling naast Ligtlee ook tweede man Matthijs Büchli en starter Theo Bos. “Ik werd hier direct met open armen ontvangen”, zo laat de kersverse aanwinst weten in een persbericht. “Hier liggen voor mij wat meer kansen om in dit Olympische jaar verder te groeien.”

“Ik wil me hier tot een van de beste sprinters gaan ontwikkelen”, aldus Ligtlee. “Bij BEAT Cycling kunnen we hem een omgeving bieden waarin hij een wedstrijdprogramma krijgt, goede begeleiding en de beste materialen om weer een stap vooruit te kunnen zetten. Met als doel plaatsing voor de volgende Olympische Spelen in Parijs”, zo klinkt het vanuit de ploeg.