zaterdag 17 februari 2024 om 08:32

Baanlegende Sir Chris Hoy heeft kanker

De zesvoudige olympische kampioen op de piste, Sir Chris Hoy, is gediagnosticeerd met kanker. De 47-jarige Brit ondergaat een behandeling in de vorm van chemotherapie, zo laat hij via Instagram weten.

“Vorig jaar kreeg ik de diagnose van kanker. Dat kwam als een grote schok, want op dat moment had ik nog geen symptomen”, legt Hoy uit. “De chemobehandeling gaat gelukkig goed. Ik blijf werken, fietsen en mijn leven lijden zoals ik altijd heb gedaan.”

Al had Hoy dit nieuws liever niet met de buitenwereld gedeeld. “Ik had deze informatie liever privé gehouden, maar voelde me gedwongen om het toch te delen. Ik wil hier graag privé mee omgaan, maar mijn gedachten gaan wel uit naar anderen die met gelijkaardige uitdagingen kampen.”

De Brit hoopt deze zomer gewoon zijn werk als analist bij de Britse televisiezender BBC te kunnen doen. “Er komt een interessant werkjaar aan. Niet in het minst met de Olympische Spelen van Parijs. Ik kan niet wachten om daar plezier te maken.”