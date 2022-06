Audrey Cordon-Ragot pakt de Franse ‘dubbel’

Audrey Cordon-Ragot heeft het Frans kampioenschap op de weg gewonnen. In Cholet versloeg de renster van Trek-Segafredo haar medevluchtster Gladys Verhulst (Le Col-Wahoo), met wie ze op zeven kilometer van de finish was weggereden uit een kopgroep. Noémie Abgrall uit de ploeg van Stade Rochelais Charente Maritime eindigde derde. Voor Cordon-Ragot was het haar tweede Franse titel van de week, nadat ze ook al de beste was in de tijdrit.

Het Frans wegkampioenschap voor vrouwen werd verreden in Cholet, in de Pays de la Loire. Daar was een glooiende ronde van twintig kilometer uitgetekend, die zesmaal moest worden afgelegd – goed voor een totale wedstrijdafstand van 120 kilometer. Evita Muzic van FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope mocht proberen haar titel van een jaar geleden te prolongeren. Met Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo), die zich donderdag opvolgde als nationaal kampioen tijdrijden, Jade Wiel (FDJ) en Aude Biannic (Movistar) stond ook een aantal voormalig kampioenen aan het vertrek.

Het wedstrijdbeeld werd lange tijd gekleurd door Wiel, de nationaal kampioene in 2019, Sandrine Bideau (St. Michel-Auber93), Morgane Coston (Arkéa), Noémie Abgrall (Stade Rochelais Charente Maritime) en Margaux Vigie (Valcar-Travel & Service). In de voorlaatste ronde, op dertig kilometer van de finish, schoot het peloton in actie en werd de voorsprong van de vijf koplopers in een klap teruggebracht tot een halve minuut. Niet veel later kwam Cordon-Ragot met een ferme versnelling en alleen Eugénie Duval (FDJ) en Gladys Verhulst (Le Col-Wahoo) gingen mee.

Wiel gaat er alleen vandoor

Terwijl Duval, Verhulst en Cordon-Ragot aansloten bij de kopgroep, ging Duvals ploeggenote Wiel er vooraan vandoor. De 22-jarige renster pakte meteen een mooi gaatje en begon met tien tellen voorsprong aan de laatste ronde van twintig kilometer. Vlak na de finishpassage hield ze echter de benen stil om zich in de achtervolgende groep met Duval te laten terugzakken. Daarna probeerde Verhulst het, maar de aanval van de winnares van de tweede vrouwenwedstrijd van Veenendaal-Veenendaal werd afgeslagen.

Op een oplopende strook op tien kilometer van de finish viel de kopgroep uit elkaar. Ploeggenotes Duval en Wiel, en Bideau, Verhulst en Cordon-Ragot bleven aanvankelijk van voren over. Abgrall en Vigie konden na een kleine achtervolging ook aansluiten; de rol van Coston was uitgespeeld. Op zeven kilometer van de aankomst probeerde eerst Bideau het, en vervolgens reed Verhulst op kousenvoeten weg. Na een korte aarzeling reageerden Duval en Cordon-Ragot en zij reden het gaatje naar Verhulst dicht.

Cordon-Ragot en Verhulst gaan samen verder

Daarop trok Cordon-Ragot meteen door, samen met de ontsnapte Verhulst. Voor Duval ging het te hard. Het laatste stuk legden Cordon-Ragot en Verhulst samen af, ook al bleef er druk komen van achteruit. Uiteindelijk moest een sprint met twee de beslissing brengen. Verhulst ging van de kop af de sprint aan, maar zag Cordon-Ragot langszij komen. Even leek de koers op een fotofinish af te stevenen, maar vlak voor de streep moest Verhulst het hoofd buigen. Ook in 2020 won Cordon-Ragot al een keer het Franse wegkampioenschap.