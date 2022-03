Attilio Viviani vindt mogelijk onderdak bij Bingoal Pauwels Sauces WB

Attilio Viviani, die de afgelopen twee jaar uitkwam voor Cofidis, is nog steeds op zoek naar een ploeg voor 2022. Eerder gaf hij aan op WorldTour-niveau door te willen, maar nu lijkt hij toch bereid te zijn om een stapje terug te doen. La Gazzetta dello Sport meldt op basis van bronnen namelijk dat Bingoal Pauwels Sauces WB – op bepaalde voorwaarden – een optie voor de Italiaan is.

In januari was Viviani ook al opzoek naar een team en liet hij weten reeds met enkele ploegen gepraat te hebben. Ook sprak hij destijds uit nog steeds ambitie te hebben. “Ik heb het gevoel dat ik twee goede jaren heb gehad, waarin ik heb gereden tegen renners van het hoogste niveau. Het is een wereldje waar ik gelijk van hield en waar ik wil blijven rijden om het uiterste uit mezelf te halen. Ik wil op WorldTour-niveau blijven koersen.”

Attilio Viviani, het broertje van Elia Viviani, won in 2019 de Schaal Sels. Een jaar later was hij de beste in een rit in La Tropicale Amissa Bongo. In 2021 boekte hij geen zeges.

Info @Gazzetta_it – mercato – after 2020 e 2021 with @TeamCOFIDIS @AttilioViviani is still looking for a team in 2022. We understand from our sources that Bingoal Pauwels Sauces WB could be (conditional) an option for him @cycling_podcast @elcyclingpod — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) March 16, 2022