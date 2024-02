maandag 5 februari 2024 om 15:53

Astana Qazaqstan vindt in restaurantketen IT-Italian Trattoria nieuwe sponsor

Astana Qazaqstan heeft met restaurantketen IT-Italian Trattoria een extra sponsor binnengehaald. IT-Italian Trattoria zal de Kazachse formatie het hele jaar financieel ondersteunen, zo valt er te lezen in een persbericht.

Oud-renner en teammanager Alexander Vinokourov is in zijn nopjes, nu de nieuwe sponsor is gepresenteerd. “We zijn blij dat we IT-Italian Trattoria mogen verwelkomen als nieuwe sponsor, als een nieuw lid van onze familie. Het is voor ons een zeer mooi moment, omdat we denken dat we een heel mooie samenwerking kunnen aangaan.”

“We kregen tijdens onze trainingsstage in de wintermaanden al bezoek van het management van IT-Italian Trattoria. Het was echt een geweldige tijd. Het is voor een ploeg altijd goed om een nieuwe sponsor te verwelkomen. Ik geloof dat we niet alleen een nieuwe sponsor aan boord hebben, maar ook een nieuwe vriend”, is Vinokourov bijzonder enthousiast.

Ereplaatsen

​De selectie van Astana Qazaqstan voor 2024 bestaat uit 29 renners. Mark Cavendish, Alexey Lutsenko, Simone Velasco en Nederlanders Cees Bol en Ide Schelling zijn enkele bekende namen. De formatie reed de afgelopen weken met renners als Max Kanter, Henok Mulubrhan en Gleb Syritsa al naar enkele ereplaatsen, maar wacht nog op zijn eerste zege van het seizoen.