Astana Qazaqstan verliest twee man in Parijs-Nice

Astana Qazaqstan is twee renners kwijtgeraakt in Parijs-Nice. Zowel Samuele Battistella als Yuriy Natarov gaf op in de derde etappe naar Dun-le-Palestel. Ook Israel-Premier Tech verloor een man met Guillaume Boivin, die niet meer aan de start verscheen.

Battistella moest na drie uur koers het peloton laten gaan. De Italiaanse beloftenwereldkampioen van 2019 ondervond te veel hinder van de gevolgen van zijn valpartij van gisteren en staakte niet veel later de strijd. Even daarvoor had ook zijn Kazachse ploegmaat Natarov de achtdaagse ronde al verlaten.

Boivin stond niet meer aan het vertrek. De Canadese wegkampioen, het voorbije jaar negende in Parijs-Roubaix, kampte met rugpijn en kon niet meer verder. Voor Israel-Premier Tech is het een nieuwe domper, nadat de ploeg Rudy Barbier en Mads Würtz Schmidt al kwijtraakte in de eerste etappes.