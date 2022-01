Astana Qazaqstan met Nibali en De la Cruz in Ronde van Valencia

Astana Qazaqstan heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Valencia, die woensdag van start gaat. De grootste namen in de ploeg zijn Vincenzo Nibali en David De la Cruz, die deze winter de Kazachse formatie kwamen versterken.

Voor Astana Qazaqstan is de Ronde van Valencia de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. De ploeg brengt met Vincenzo Nibali en David De la Cruz twee gerenommeerde ronderenners aan de start. Voor Nibali wordt het zijn tweede deelname aan de Spaanse koers. In 2008 eindigde hij op de achtste plaats in het algemeen klassement. De la Cruz gaat op voor zijn vijfde deelname. In de editie van 2017 haalde hij zijn beste resultaat: zevende.

De andere namen in de ploeg zijn Manuele Boaro, Fabio Felline, Vincenzo Nibali’s broer Antonio, Alexandr Riabushenko en Andrey Zeits.

Movistar met Valverde en Mas

Ook Movistar presenteerde de selectie voor de Ronde van Valencia. Bij de Spaanse formatie zijn Alejandro Valverde en Enric Mas de grootste namen. Beide renners begonnen het seizoen met de Mallorca Challenge. Valverde won daar de Trofeo Pollença-Andratx en eindigde tweede en zesde in respectievelijk de Trofeo de Tramuntana en de Trofeo Calvia. Ook Mas liet zien zien en eindigde zevende in de Trofeo de Tramuntana en twaalfde in de Trofeo Pollença-Andratx.

Behalve Valverde en Mas brengt Movistar ook Jorge Arcas, Iñigo Elosegui, Juri Hollmann, Gregor Mühlberger en Einer Rubio aan de start.