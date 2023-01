Astana Qazaqstan meldt overlijden verzorger: “Vernietigd door deze tragedie”

Astana Qazaqstan heeft vanavond het overlijden van Umberto Inselvini gemeld. Inselvini was de afgelopen jaren de verzorger van de Kazachse WorldTour-formatie.

“Een van de meest ervaren verzorgers van ons team is vandaag op 64-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval”, schrijft de ploeg. “We zijn vernietigd door deze tragedie en woorden komen tekort om ons verdriet uit te drukken. Rust in vrede, Umberto.”

Inselvini is 64 jaar oud geworden. Sinds 2013 werkte de Italiaan voor Astana.

⚫️ One of the most experienced masseurs of our team Umberto Inselvini passed away today at age of 64 due to a heart attack… we are completely destroyed by this enormous tragedy… there are no words to express our sorrow. Rest in peace, Umberto… pic.twitter.com/HpnKf6W1uM

