maandag 22 januari 2024 om 18:16

Astana Qazaqstan komt met eigen vrouwenploeg: “Koesteren van Aziatische wielertalenten”

Astana Qazaqstan heeft vanaf dit seizoen ook een eigen vrouwenploeg. De grootste Aziatische wielertalenten krijgen bij de continentale formatie Astana Dewi Women’s Team de kans om door te groeien.

De continentale wielerploeg is een voortzetting van een al bestaande samenwerking tussen Astana Qazaqstan en Dewi Cycling, onder leiding van de heer Raja Sapta Oktohari. De nieuwe vrouwenformatie, Astana Dewi Women’s Team, zal “dienen als katalysator voor de vooruitgang van het vrouwenwielrennen op het Aziatische continent”, zo lezen we in een persbericht.

“Met de snelle groei van de populariteit van het dameswielrennen en de uitbreiding van de racekalender voor vrouwen, werd besloten om nieuwe kansen te creëren en de focus te leggen op het koesteren van getalenteerde vrouwelijke wielrenners uit met name Kazachstan en Indonesië.”

De nieuwbakken vrouwenploeg kan rekenen op steun van enkele belangrijke sponsoren, zoals fietsenmerk Wilier, helmfabrikant Limar en kledingproducent Biemme. Vadim Kravchenko, die al de nodige ervaring heeft in het aansturen van damesploegen, zal de rol van hoofdcoach op zich nemen. “Zijn expertise en ervaring zullen waardevolle troeven zijn bij de ontwikkeling van het team en de opleiding van de volgende generatie vrouwelijke wielrenners”, klinkt het.

Er reed overigens al eerder een Astana-ploeg in het vrouwenpeloton, maar dat was een andere entiteit. Astana Womens Team was een vanuit Italië geleidde formatie door de familie-Fidanza. Met Arlenis Sierra, Letizia Paternoster, Sofia Bertizzolo en Arianna Fidanza reden er meerdere bekende rensters voor deze – inmiddels verdwenen – formatie.

Selectie

De selectie van Astana Dewi Women’s Team voor 2024 bestaat uit acht rensters. Het gaat om Ossim Akpeil, Faina Potapova, Violetta Kazakova, Bota Batyrbekova, Alina Spirina, Ayustina Delia Priathna, Jasmeek Kaur Sekhon en Dara Latifah.