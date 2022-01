ASO deelt wildcards voor komende Parijs-Roubaix uit

Koersorganisator ASO heeft zijn wildcards uitgedeeld voor de eerstvolgende editie van Parijs-Roubaix voor mannen en vrouwen. In de mannenkoers staan 25 ploegen aan de start, terwijl 24 teams zullen deelnemen aan de tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen.

We beginnen met de koers voor de vrouwen. Naast de veertien Women’s WorldTeams en de drie beste continentale ploegen (Ceratizit-WNT, Parkhotel Valkenburg en Valcar-Travel & Service) van het voorbije wielerjaar heeft de organisatie ook zeven wildcards uitgedeeld. Arkéa Pro Cycling Team, Cofidis Women Team, Le Col Wahoo, NXTG by Experza, Plantur Pura (de vrouwentak van de gebroeders Roodhooft), Stade Rochelais Charente-Maritime en St Michel-Auber 93 hebben een uitnodiging ontvangen.

Bij de mannen kunnen we het peloton opsplitsen in de achttien WorldTeams, de drie beste ProTeams (Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic en TotalEnergies) van 2021 en vier ploegen die speciaal zijn uitgenodigd door ASO. Het gaat hier om B&B Hotels-KTM, Bingoal Pauwels Sauces-WB, Sport Vlaanderen-Baloise en Uno-X. Opvallend: Sport Vlaanderen-Baloise, de formatie van manager Christophe Sercu, was er voor het laatst bij in 2017.

Op zaterdag 16 april strijden de vrouwen om de zege in Parijs-Roubaix, een dag later is het de beurt aan de mannen. Vorig jaar werd Parijs-Roubaix onder heroïsche omstandigheden verreden in het najaar. Lizzie Deignan won de allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen, Sonny Colbrelli was de beste in de mannenkoers.

Deelnemende ploegen aan Parijs-Roubaix (16-17 april)

Parijs-Roubaix voor vrouwen 2022 (16 april)

WorldTeams

Canyon//SRAM Racing

EF Education-Tibco-SVB

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope

Human Powered Health

Jumbo-Visma Women

Liv Racing Xstra

Movistar Team Women

Roland Cogeas Edelweiss Squad

Team BikeExchange-Jayco

Team DSM

Team SD Worx

Trek-Segafredo

UAE Team ADQ

Uno-X Pro Cycling Team

Drie beste continentale ploegen

Ceratizit-WNT

Parkhotel Valkenburg

Valcar-Travel & Service

Overige ploegen

Arkéa Pro Cycling Team

Cofidis Women Team

Le Col Wahoo

NXTG by Experza

Plantur-Pura

Stade Rochelais Charente-Maritime

St Michel – Auber 93

Parijs-Roubaix voor mannen 2022 (17 april)

WorldTeams

AG2R Citroën Team

Astana-Qazaqstan Team

Bahrain Victorious

BORA-hansgrohe

Cofidis

Quick-Step Alpha Vinyl

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Israel-Premier Tech

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Movistar Team

Team BikeExchange-Jayco

Team DSM

Trek-Segafredo

UAE Team Emirates

Drie beste ProTeams

Alpecin-Fenix

Arkéa-Samsic

TotalEnergies

Overige ploegen

B&B Hotels-KTM

Bingoal Pauwels Sauces WB

Sport Vlaanderen-Baloise

Uno-X