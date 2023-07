Asleigh Moolman: “Zolang Reusser erbij zit, durven we niet aan te vallen”

Ashleigh Moolman reed vandaag rond in de groene puntentrui, maar kwam in de eindsprint niet verder dan een vierde plaats. “Ik had nochtans goede benen. Ik voel dat ik dichter en dichter bij de zege kom”, aldus de Zuid-Afrikaanse bij Eurosport.

“Toen de regen begon te vallen, wist ik onmiddellijk dat die afdaling tricky ging worden. Vanaf we bergop reden, was het wat chaotisch. Op het klimmetje volgde ik het wiel van Liane Lippert en Elise Chabbey. Maar er waren veel aanvallers, en aangezien ik als enige van mijn ploeg (AG Insurance – Soudal Quick-Step, red.) mee was, moest ik ook wat nadenken.”

Zelf waagde Moolman geen echte poging. “Als Marlen Reusser (ploeggenote van Kopecky, red.) er nog bij zit, twijfelen we vaak om onze inspanning door te zetten. Ze haalt je toch terug, in functie van Kopecky. Dus leek wachten op de sprint met het verstandigst.”

“In de in laatste bocht zat ik helaas iets te ver gepositioneerd, waardoor ik de sprint van te ver moest beginnen. Maar blij met de sterke benen en mijn vierde plaats. Ik voel dat ik dag na dag beter word.”

Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing): “Ze moest zelfs niet uit het zadel”

De Poolse Niewiadoma strandde op plek acht, maar bleef achter met hetzelfde gevoel als Moolman. “Ik heb in de finale wel geprobeerd om mijn kans te wagen, maar de klim was voor de renners op de power. Niet steil genoeg om een gaatje te slaan.”

“Ik probeerde het wel, maar Reusser – met in haar spoor dan Lotte Kopecky – moet zelfs niet uit het zadel komen om me terug te pakken”, lachte ze bij Eurosport. “Iedereen zat ook nog heel fris, omdat we het eerste deel van de rit zo rustig hebben afgewerkt. Ik denk dat veel renners schrik hadden voor de lastige finale die er nog aan zou komen.”