Arnaud Démare moet toch onder het mes na ongeluk op training dinsdag 26 mei 2020 om 17:25

Arnaud Démare moet toch worden geopereerd aan zijn linkerhand, zo vertelt de Franse sprinter tegen persbureau AFP. De renner van Groupama-FDJ brak afgelopen zaterdag tijdens een training op de mountainbike zijn handwortelbeentje en mag enkele weken niet buiten fietsen.

De Fransman moest al twee weken verplicht rust houden om te herstellen, maar nu blijkt ook een medische ingreep noodzakelijk. De 28-jarige sprinter zal na de operatie vier tot vijf dagen absolute rust moeten nemen, maar mag dan weer aan zijn conditie werken op de hometrainer.

Démare zal vervolgens nog twee weken moeten wachten vooraleer hij weer buiten mag trainen. “Het is vervelend, maar het zorgt verder niet voor een verstoorde voorbereiding in aanloop naar de wedstrijden in augustus”, aldus Démare, die zijn seizoen begon in de UAE Tour.

De rappe man moest na het plotselinge stopzetten van de rittenkoers geruime tijd in de Verenigde Arabische Emiraten blijven na enkele besmettingsgevallen tijdens de WorldTour-koers.