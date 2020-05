Arnaud Démare breekt hand tijdens training zaterdag 23 mei 2020 om 20:25

Arnaud Démare heeft tijdens een training op de mountainbike zijn handwortelbeentje in zijn linkerhand gebroken.

De Fransman moet nu twee weken verplicht rust houden om te herstellen. Lang heeft Démare dus niet kunnen genieten van de vrijheid om weer buiten te mogen trainen, aangezien het nog geen twee weken geleden is sinds de Franse regering toestemming verleende aan Franse wielrenners om weer buiten te trainen.

Het is een vreemd seizoen voor Démare, want na de UAE Tour moest de sprinter ook nog eens geruime tijd in de Verenigde Arabische Emiraten in quarantaine verblijven na enkele besmettingsgevallen tijdens de WorldTour-koers.