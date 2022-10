Arnaud De Lie wil Parijs-Roubaix ontdekken in 2023: “Maar we doen het stap voor stap”

Arnaud De Lie was een van de revelaties van het seizoen 2022. De inmiddels 20-jarige Belg boekte deze jaargang maar liefst negen zeges voor Lotto Soudal, maar ziet niettemin ontwikkelingspunten voor 2023. “Ik wil mijn sprint blijven verbeteren”, vertelt hij in gesprek met RTBF.

“Ik denk dat alle details belangrijk zijn”, gaat De Lie verder. Hij wijst vervolgens op het belang van positioneren, wat volgens hem niet altijd perfect ging het afgelopen seizoen. “Er waren koersen waar ik misschien de snelste was, maar waar we een beetje ervaring misten in vergelijking met de andere teams. Mijn ploeggenoten en ik koersen echter nog niet zolang samen en ik denk dat we een goede groep zullen creëren, zowel voor de sprint als voor de klassiekers.”

De Lie wil zich in die klassiekers meer gaan tonen. “Dit jaar was het al helemaal niet slecht in de Vlaamse koersen. Ik deed mee in Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door Vlaanderen en Gent Wevelgem. Maar er zijn nog grotere kasseiklassiekers”, aldus de snelle man van Lotto Soudal. Hij denkt daarbij aan de Ronde van Vlaanderen en – vooral – Parijs-Roubaix. “Ik wil iets proberen in Roubaix, maar we doen het stap voor stap. We zetten niet drie of vier stappen tegelijk om daarna te stagneren. Ik wil het goed doen en het team deelt die visie.”

De komende weken doet De Lie het rustig aan, vertelt hij tot slot. “Ik zal mijn fiets enkele weken aan de kant laten, uitrusten en het bij wat looptraining houden. En natuurlijk mijn vader een beetje helpen op de boerderij.”