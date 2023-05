Arnaud De Lie de snelste in sprint bergop in GP du Morbihan

Arnaud De Lie heeft zijn favorietenrol waar gemaakt in de Grote Prijs van Morbihan. De kopman van Lotto Dstny was de snelste in een sprint bergop, voor Romain Gregoire (Groupama-FDJ) en Rasmus Tiller (Uno-X).

De Grote Prijs van Morbihan vertrok rond de klok van half één in het Bretoense Josselin, waar de renners op gang werden geschoten voor een tocht van 188 kilometer richting Plumelec. Er was één grote favoriet vooraf, in de persoon van Arnaud De Lie, dus wisten de jongens van Lotto Dstny wat ze te doen stond.

Niet zo ver na de start gingen Enekoitz Azparren, Iker Ballarin (beide Euskaltel-Euskadi), Jhonatan Couanon (Nice Métropole Côte d’Azur), Milan Fretin (Team Flanders-Baloise), Antonio Puppio (Q36) en Paul Wright (Bolton Equities Black Spoke) er vandoor. Geen probleem moeten de sprintersploegen gedacht hebben, want de zeven kregen zo’n vijf minuten cadeau.

Opvallend genoeg was het TotalEnergies dat de touwtjes in handen nam, aan de zijde van – uiteraard – Lotto Dstny, en ook Uno-X, dat Alexander Kristoff hier wel zag schitteren. Het bleef verder rustig in het peloton qua aanvallen, maar het tempo lag wel bijzonder hoog. De steeds terugkerende Ploërmel, Guegon en de Côte de Cadoudal op het lokale circuit maakten er een afmattingskoers van.

Sprint onvermijdelijk

Vooral die laatste, waar ook de finish op gelegen was, inspireerde geregeld tot aanvallen. Lorenzo Milesi (Team DSM) probeerde het een aantal keer, net als een attente Florian Vermeersch (Lotto Dstny). Echter zag het er nooit naar uit dat iemand de groepssprint zou kunnen ontlopen.

De jongens van Lotto Dstny, met De Buyst en een beresterke Frison op kop, brachten hun kopman perfect naar de laatste kilometer. Echter liep die nog wel stevig op, en dus besloot Noors kampioen Rasmus Tiller te verrassen met een aanval van zeer ver. Romain Gregoire beantwoordde die perfect en kwam er zelfs over, maar het was De Lie die in de laatste meters uitpakte met de beste timing. De rest stond amper op de foto.

Voor De Lie is het zijn vierde seizoenszege, maar pas de eerste sinds de Ster van Bessèges in februari. Dat deed de Waal duidelijk deugd, gezien de oerkreet die hij maakte toen hij de finish overschreed.