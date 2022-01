Arnaud De Lie boekt in Trofeo Palma eerste zege voor hoofdmacht Lotto Soudal

Arnaud De Lie heeft zijn eerste profzege te pakken. De pas 19-jarige Belgische sprinter van Lotto Soudal bleek over de snelste benen te beschikken in de Trofeo Palma, de laatste manche van de Challenge Mallorca. Juan Sebastián Molano kwam als tweede over de finish, Sasha Weemaes werd derde.

Aan de Challenge Mallorca kwam vandaag een einde. De laatste dag van de Challenge Mallorca, de Trofeo Playa de Palma-Palma, is normaal gesproken een prooi voor de sprinters en dus was het uitkijken naar een duel tussen rappe mannen als Biniam Girmay (de winnaar van de Trofeo Alcúdia), Pascal Ackermann, Giacomo Nizzolo, Michael Matthews en Matteo Moschetti. Onderweg kregen de renners nog wel de Portol en de Coll de Sa Creu voor de wielen geschoven, maar dit moest voor doorgewinterde profs geen problemen opleveren.

Volledig Spaanse vlucht

Vier renners vormden al vroeg in de koers de vlucht van de dag. Derdejaarsprof Sergio Roman Martín, uitkomend voor Caja Rural-Seguros RGA, wist samen met zijn vluchtkompanen Xabier Mikel Azparren (Euskatel-Euskadi), Ander Okamika (Burgos-BH) en Isaac Cantón (Manuela Fundación Continental) een maximale voorsprong te vergaren van zo’n vijf minuten. In het peloton zagen we de mannen van UAE Emirates het vuile werk opknappen. De ploeg uit het Midden-Oosten had duidelijk interesse in een sprint met zijn rappe mannen Ackermann, Ryan Gibbons en Juan Sebastián Molano.

Met nog veertig kilometer te gaan, bij het opdraaien van de Coll de Sa Creu (9,1 km aan 3,2%), werden de vier vluchters ingerekend door het peloton. Op de niet al te steile Coll de Sa Creu bleef het stil in het peloton en dus stond een massasprint in de sterren geschreven. Op het vlakke circuit in en rond Palma probeerden enkele renners nog wel weg te springen, maar de sprintersploegen lieten zich niet meer verrassen. Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) en Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA) werden met nog acht kilometer te gaan als laatste avonturiers bijgehaald.

De Lie is er vroeg bij

In de laatste kilometers richting de finish nam de nervositeit toe in het peloton. Op vier kilometer van de streep gingen meerdere renners tegen de vlakte, waardoor we een wat verhakkelde sprint kregen in de straten van Palma. De Lie zat echter perfect geplaatst en bleek verrassend genoeg over de snelste benen te beschikken. De 19-jarige renner boekt op zijn derde wedstrijddag als prof dus al meteen een overwinning.