Groupama-FDJ met Démare in Milaan-San Remo, Bouhanni kopman Arkéa-Samsic

Oud-winnaar Arnaud Démare is de kopman van Groupama-FDJ in Milaan-San Remo. Nacer Bouhanni moet voor Arkéa-Samsic de kastanjes uit het vuur halen. De Franse sprinter, die woensdag nog tweede werd in Milaan-Turijn, krijgt een ploeg met louter Fransen en de Brit Connor Swift mee in zijn dienst.

Démare krijgt onder meer Luxemburgs kampioen Kevin Geniets met zich mee, maar van een sprinttrein is geen sprake voor de winnaar van 2016. Ook twee jaar later, in 2018, stond de Franse spurter op het podium in San Remo. Toen werd hij geklopt door Vincenzo Nibali en Caleb Ewan. De afgelopen twee seizoenen eindigde Démare op de 24ste en de 26ste plaats in La Primavera.

Arkéa-Samsic

Bouhanni sprintte dit seizoen al vier keer naar een plek in de top-5, onder meer in de Clásica de Almería (tweede), Tour du Haut-Var (derde in etappe 1), Tirreno-Adriatico (vierde in etappe 3) en deze week dus in Milaan-Turijn. Daar werd hij geklopt door Mark Cavendish.

In 2016 was Bouhanni dicht bij een podiumplaats in Milaan-San Remo. Dat jaar eindigde hij als vierde, achter Arnaud Démare, Ben Swift en Jürgen Roelandts. In 2015 werd hij zesde en in 2017 achtste. De sprintkopman van Arkéa-Samsic weet dus wat het is om mee te doen om de zege in San Remo.