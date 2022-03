Arkéa-Samsic met Quintana en Hofstetter in Ronde van Catalonië

Nairo Quintana en Hugo Hofstetter zijn in de komende Ronde van Catalonië de vooruitgeschoven pionnen bij Arkéa-Samsic. De Colombiaan gaat op jacht naar zijn tweede eindzege, Hofstetter hoopt in de vlakkere etappes naar zijn eerste zege van het seizoen te sprinten.

Arkéa-Samsic schuift zijn Colombiaanse kopman Nairo Quintana naar voren. De 32-jarige klimmer begon als een wervelwind aan het nieuwe seizoen, met eindzeges in de Tour de La Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var. In Parijs-Nice volgde er geen hattrick, maar Quintana was wel gewoon op de afspraak. De gevleugelde klimmer uit Combita werd achter eindwinnaar Primož Roglič, Simon Yates, Daniel Felipe Martínez en Adam Yates vijfde in het algemeen klassement.

Quintana is met andere woorden uitstekend op dreef en zal zijn goede vorm willen verzilveren op Catalaanse bodem. Vergeet niet dat de Colombiaan al op de erelijst staat van de Catalaanse rittenkoers: in 2016 kroonde hij zich tot eindwinnaar, voor Alberto Contador en Daniel Martin. Dat er geen tijdrit is opgenomen in het parcours, speelt zeker in het voordeel van klimmer Quintana.

De Franse formatie heeft met Hugo Hofstetter ook nog een renner achter de hand voor de sprintetappes. De 28-jarige Fransman is dit seizoen goed voor ontzettend veel ereplaatsen, maar winnen zit er voorlopig nog niet in voor Hofstetter. Na zijn derde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne werd de rappe man achtereenvolgens ook nog tweede, derde, derde, zevende en tweede.

Selectie Arkéa-Samsic voor Ronde van Catalonië (21-27 maart)

Winner Anacona

Anthony Delaplace

Miguel Florez

Élie Gesbert

Hugo Hofstetter

Łukasz Owsian

Nairo Quintana