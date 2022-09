Arensman over transfer naar INEOS Grenadiers: “Echt de beste stap”

Dat Thymen Arensman volgend jaar zal uitkomen voor INEOS Grenadiers, kon u eerder al lezen op deze site. De jonge Nederlandse ronderenner heeft nu echter ook voor het eerst gereageerd. “In deze fase van mijn carrière is verkassen naar INEOS Grenadiers echt de beste stap”, klinkt het.

De 22-jarige Arensman hoopt in dienst van de Britse sterrenformatie nog een stap te zetten als wielrenner. “Ik heb voor INEOS Grenadiers gekozen omdat het in deze fase van mijn carrière echt aanvoelt als de beste stap. Het was vroeger al mijn droomploeg. Een van de belangrijkste redenen om me bij dit team te voegen, is een vraag die mijn ouders me stelden. ‘Naar welk team keek je op als klein kind en droomde je om voor te rijden?’ INEOS Grenadiers was mijn antwoord.”

“Ik wil mezelf blijven ontwikkelen als renner, maar ook als mens. Dat is mijn ambitie. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds stappen kan maken als klassementsrenner. Er is geen betere plek om dat te doen dan bij INEOS Grenadiers. Ik ben een renner van de lange inspanningen. Ik ben niet de meest explosieve coureur, maar ook op dat vlak maak ik stappen. Ik heb ook een voorliefde voor de klassiekers, dat komt misschien wel vanwege mijn achtergrond als veldrijder. Het is echt een droom die uitkomt.”

Rod Ellingworth, directeur bij INEOS Grenadiers, kan niet wachten om met Arensman samen te werken. “Thymen is zo’n opwindende renner, dat hebben we onlangs nog gezien in de Vuelta a España. Hij maakt deel uit van een grote groep van jonge klassementsrenners, die de komende jaren de basis van onze sport zullen vormen. Hij heeft een rijstijl die volledig past bij wat we in de toekomst willen bereiken. Hij zal ontzettend veel toevoegen.”

Jaar van de doorbraak

Voor Arensman is 2022 het jaar van de doorbraak. Nadat hij in het voorjaar al indruk wist te maken in een zware Tirreno-Adriatico (6e in het eindklassement) en de Tour of the Alps (3e), reed hij ook een zeer aanvallende Giro d’Italia. De Nederlander werd er tweede in de koninginnenrit naar Aprica en dertiende in de eindafrekening. In de Vuelta a España deed hij er nog een schepje bovenop: Arensman won namelijk de zwaarste bergrit naar Sierra Nevada eindigde knap als zesde in het klassement.