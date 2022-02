Arctic Race of Norway presenteert parcours

De route van de Arctic Race of Norway is bekendgemaakt. De vierdaagse rittenkoers in Noorwegen, die dit jaar plaatsvindt van 4 tot en met 7 augustus, telt in totaal 680 kilometer. Het klassement zal waarschijnlijk gemaakt worden in de lastige derde etappe.

Op de eerste dag krijgen de renners een rit van 185 kilometer voorgeschoteld, die aangekondigd wordt als een ‘lastige opener’. Mo i Rana is zowel de startplek als de finishplaats van deze eerste etappe. De tweede rit gaat van Mosjøen naar Brønnøysund, is met 155 kilometer iets korter en volgt veelal de kustlijn. Er wordt gefinisht op een landtong.

Op dag drie wacht dan de koninginnenrit. Deze etappe start in Namsos en finisht bergop, op Skallstuggu Summit (Levanger). Vanwege de lengte en het stijgingspercentage van deze beklimming, zes kilometer lang aan ongeveer vijf procent gemiddeld, moet hier zeker verschil gemaakt kunnen worden. De meest noordelijke wedstrijd ter wereld wordt afgesloten met een etappe van en naar Trondheim.

Vorig jaar wist de Belg Ben Hermans de Arctic Race of Norway te winnen. Hij werd op het podium geflankeerd door thuisrijder Odd Christian Eiking en de Fransman Victor Lafay.

Parcours Arctic Race of Norway

04/08 – Etappe 1: Mo i Rana –Mo i Rana (185 km)

06/08 – Etappe 2: Mosjøen – Brønnøysund (155 km)

07/08 – Etappe 3: Namsos – Levanger (180 km)

08/08 – Etappe 4: Trondheim – Trondheim (160 km)

680 KM 🚴💪

Here it is the route for the 2022 #ArcticRace of Norway, even adventuring outside of Northern Norway for the first time and paying visit to the county of Trøndelag 😊 pic.twitter.com/OmLW17FA4o

— Arctic Race of Norway (@ArcticRaceofN) February 2, 2022