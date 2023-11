woensdag 8 november 2023 om 13:54

Arctic Race of Norway 2024 heeft een paar verrassingen in petto

De organisatie achter de Arctic Race of Norway (2.Pro) heeft vandaag het parcours voor de eerstvolgende editie gepresenteerd. De deelnemers trekken volgend jaar onder meer over een zeer lange beklimming en krijgen – voor het eerst in de geschiedenis van de Arctic Race of Norway – een gravelstrook voor hun kiezen.

De elfde editie van de Arctic Race of Norway belooft een zeer pittige ronde te worden, met twee aankomsten bergop en een rit met ook de nodige hoogtemeters. In de openingsrit lijken de (sterke) sprinters nog aan zet. De renners starten in Bodø en finishen na ruim 150 kilometer in Rognan. In de tweede helft van de rit moeten de nodige hoogtemeters worden overwonnen, in een finale die identiek is aan de eerste etappe van de editie van 2016. Toen ging Alexander Kristoff er met de ritzege vandoor.

De tweede rit lijkt te zwaar voor de rappe mannen, met onderweg één beklimming van eerste, een klim van tweede en twee hellingen van derde categorie. De eerste klim van de dag, die naar Beiarfjellet, is de langste beklimming in de nog vrij korte geschiedenis van de Arctic Race of Norway. En dat is nog niet alles, aangezien de renners in deze tweede etappe ook een gravelstrook krijgen voorgeschoteld.









Ook in de voorlaatste rit is het klimmen geblazen, en is de finishstreep in Sulitjelma bovendien getrokken op een beklimming van 6,5 km aan een gemiddelde van 6,2%. Mochten de verschillen nog speelbaar zijn na drie dagen koers, dan mogen we ons opmaken voor een daverende apotheose. In de slotrit naar Bodø finishten de renners namelijk op de top van een pittige ‘muur’ van 1,1 km aan 9,2%.

De Arctic Race of Norway werd dit jaar gewonnen door Stephen Williams. De Brit van Israel-Premier Tech bleef in het eindklassement de Italiaan Christian Scaroni en de Amerikaan Kevin Vermaerke voor. Met Dylan Teuns (5e) en Kamiel Bonneu (9e) eindigden er nog twee Belgen in de top-10.

Rittenschema Arctic Race of Norway 2024 (8-11 augustus)

08/08 – Etappe 1: Bodø-Rognan (157 km)

09/08 – Etappe 2: Beiarn-Fauske (175 km)

10/08 – Etappe 3: Tverlandet-Sulitjelma (155 km)

11/08 – Etappe 4: Glomfjord-Bodø (156 km)