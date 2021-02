Arctic Race of Norway 2021 wil opnieuw naar Finland

De Arctic Race of Norway 2021 (UCI 2.Pro) zal op 6 augustus een uitstapje maken naar Finland. Vorig jaar speelde de organisatie ook al met het plan om de tweede etappe te laten finishen in het buurland, maar toen kon de wedstrijd niet doorgaan. Dit jaar houdt de Arctic Race vast aan de geplande route voor 2020; mét een aankomst in het Finse Kilpisjärvi.

De openingsrit leidt de renners over 166 kilometer van Tromsø naar Tromsø. In de finale van die etappe ligt drie keer de Mackbratta-klim van 1,1 kilometer aan 7,4%. Na de top van de laatste heuvel is het nog ruim twee kilometer dalen richting de eindstreep.

Een dag later is Nordkjosbotn de plaats van vertrek, om na 172 kilometer (en vier klimmetjes) aan te komen in het Finse Kilpisjärvi. De laatste twaalf kilometer van de etappe zullen plaatsvinden op Fins grondgebied. Kilpisjärvi ligt vlakbij het drielandenpunt met Zweden en Noorwegen.

Koninginnenrit naar Målselv

Etappe drie is de koninginnenrit van de Arctic Race of Norway. Met 184,5 kilometer is het ook de langste etappe van de vier. De finish ligt in skidorp Målselv na een klim van 3,7 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8%. De aanloop naar de slotklim is zo goed als vlak.

De laatste rit begint in Gratangen en finisht na 161 kilometer in Harstad. Op de plaatselijke omloop ligt de Novkollen, een klimmetje van 1,4 kilometer à 6%, die drie keer moet worden bedwongen. In deze kustplaats werd Thor Hushovd in 2013 tijdens de eerste editie tot eindwinnaar gekroond.

Steven Kruijswijk

De Arctic Race of Norway is een van de weinige wedstrijden die op de erelijst staat van Steven Kruijswijk. De klimmer van Jumbo-Visma was in 2014 de beste in het eindklassement. Na hem wonnen Rein Taaramäe, Gianni Moscon, Dylan Teuns, Sergei Chernetskiy en Alexey Lutsenko de Noorse rittenkoers. Vorig jaar ging de ronde niet door vanwege de coronacrisis.

Routeschema Arctic Race of Norway 2021

Donderdag 5 augustus – Etappe 1: Tromsø – Tromsø (166 km)

Vrijdag 6 augustus – Etappe 2: Nordkjosbotn – Kilpisjärvi (172 km)

Zaterdag 7 augustus – Etappe 3: Finnsnes – Målselv (184,5 km)

Zondag 8 augustus – Etappe 4: Gratangen – Harstad (161 km)