Anthony Perez wint Classic Loire Atlantique op Franse bodem

Anthony Perez heeft de Classic Loire Atlantique gewonnen. De Franse eendagskoers, dat het 1.1-niveau heeft, kende een spannend einde. Perez wist daarin Lewis Askey en Matis Louvel van zich af te houden.

De Classic Loire Atlantique heeft een apart parcours. De renners moesten in totaal elf rondes afleggen van 14,5 kilometer rond start- en finishplaats La Haye-Fouassière. Het parcours kende geen echte zware beklimmingen, maar wel een opeenvolging van stevige kuitenbijters. Vooral de Cote de Saint-Flacre-Sur-Maine (0,4 km aan 8,5%) zorgde na verloop van tijd voor vermoeidheid bij de renners.

Franse kopgroep

Na een goede 20 kilometer ontstond de vlucht van de dag. Pierre Latour (TotalEnergies), Nicolas Edet (Arkéa-Samsic), Cyril Gautier (B&B Hôtels-KTM), Stéphane Rossetto (St-Michel-Auber 93) en Paul Hennequin (Nice Métropole Côte d’Azur) waren de vijf Franse vluchters. Laatstgenoemde is een jonge renner van 19, knap dus dat hij meezat in deze ontsnapping. Ander opmerkelijk feitje: zowel Edet, Gautier en Rossetto zijn 34 lentes oud.

Terug naar de orde van de dag nu. De koplopers kregen al snel vrijgeleide van het peloton, ze fietsten een voorsprong van ongeveer twee minuten bij elkaar. In dat peloton was het vooral AG2R Citroën dat de leiding nam. Met Clément Venturini en Marc Sarreau hadden zij twee sterke renners, die het ook kunnen afmaken, in hun gelederen.

Aantrekkelijke koers met veel aanvallen

Op 60 kilometer werd de vlucht van de dag gegrepen en werd er om de beurt aangevallen. Er ontstond na een tijdje een groep van een vijftiental renners. Anthony Perez, Lewis Askey, Clément Venturini, Paul Lapeira, Hugo Page, Kamiel Bonneu, Valentin Ferron, Fabien Grellier, Alan Jousseaume, Fabien Doubey, Matis Louvel, Alan Riou, Alexis Gougeard, Franck Bonnamour en Alex Baudin waren de vijftien leiders.

Het peloton volgde op 20 kilometer van de streep op een kleine minuut. De kopgroep reed samen de laatste ronde in. Daarin volgden nog veel aanvallen, maar een sprint moest uiteindelijk beslissen wie de handen in de lucht kon steken. Het was Perez van Cofidis die over de snelste benen beschikte en naar de overwinning reed. Askey en Louvel mochten mee op het podium. Bonneu, een Belg van Sport Vlaanderen-Baloise eindigde als tiende.