Anthony Perez verlengt contract bij Cofidis dinsdag 4 augustus 2020 om 17:56

Anthony Perez koerst ook de komende twee seizoenen voor Cofidis. De 29-jarige renner rijdt sinds 2016 voor de Franse formatie. Perez won dit jaar nog de openingsetappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Perez, die aankomende donderdag aan de start staat van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, is een gelukkig man. “Ik ben blij dat ik ook volgend jaar deel zal uitmaken van de ploeg. We zijn nu toegetreden tot de WorldTour en het is zaak om nog beter te worden en het maximale eruit te halen. We hebben gelukkig twee charismatische leiders met Elia Viviani en Guillaume Martin.”

“Het is echt geweldig om met deze renners te koersen. Ik hoop zelf ook nog de nodige overwinningen te boeken, al koers ik ook graag in dienst van andere renners. Denk aan de meest recente editie van Parijs-Nice, toen ik de taak had om Nicolas Edet te helpen in zijn strijd om de bergtrui. Ik moest daarnaast ook Martin zo goed mogelijk bijstaan in de bergen.”

Teammanager Cédric Vasseur spreekt vol lof over zijn poulain. “Anthony is een enorm veelzijdige renner en een modelploegmaat. Hij heeft de afgelopen jaren enorm veel progressie geboekt en we willen hem graag verder begeleiden.”