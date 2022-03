Annemiek van Vleuten ondanks maagproblemen tweede in Strade Bianche

Annemiek van Vleuten en Lotte Kopecky vochten zaterdag een verbeten duel uit om de zege in Strade Bianche. De Nederlandse van Movistar deed er onderweg alles aan om de snellere Kopecky overboord te gooien, maar die laatste beet zich vast in het wiel en wist in het centrum van Siena Van Vleuten van de zege te houden.

Na afloop keek runner-up Van Vleuten terug op haar wedstrijd, nadat ze in de laatste steile kilometer nog een ultieme inspanning deed om Kopecky uit het wiel te fietsen. “Het was echt een strijd om als eerste door de laatste bocht te gaan. Je weet namelijk dat er daarna geen ruimte meer is om in te halen. Wie als eerste door de bocht komt, wint de koers. En het was Kopecky die de strijd wist te winnen”, klinkt het op de website van Movistar.

Van Vleuten greep zo net naast een derde zege in Strade Bianche, na eerdere overwinningen in 2019 en 2020. “Het doel was om Kopecky te lossen op de beklimmingen, maar ze was gewoon supersterk. Zelf had ik ook niet de beste dag uit mijn carrière. Ik had tijdens de race wat last van maagproblemen en ik kwam zo wellicht een procentje tekort om haar ook echt te lossen. Maar zoals ik eerder al aangaf, ze was ook enorm sterk.”

Optimisme

De 39-jarige Van Vleuten, die dit seizoen al de Ronde van Valencia wist te winnen en succesvol was in Omloop Het Nieuwsblad, reed een attente koers en liet zich niet verrassen door het overwicht van SD Worx. “Ze speelden het goed en ik was wat op mezelf aangewezen. Ik moest gewoon slim blijven koersen, maar tegelijkertijd ook reageren op alle aanvallen. Ik kon niemand laten gaan, anders was de race namelijk voorbij.”

De kopvrouw van Movistar is, ondanks de nederlaag, meer dan optimistisch over de komende voorjaarswedstrijden. “Ik kan vertrouwen putten uit mijn prestatie. Ik laat namelijk zien dat ik nog steeds in vorm ben. Ik ben natuurlijk wel teleurgesteld, ik had deze wedstrijd graag voor een derde keer gewonnen, maar ik doe nog altijd mee voor de prijzen. Ik kijk nu al uit naar de komende wedstrijden!”